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Özel'den Gaziler Günü mesajı

Özel'den Gaziler Günü mesajı

CHP Lideri Özel, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle paylaştığı mesajda, "Tüm gazilerimizin ayrım olmaksızın onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamamız gerekmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü'nde başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitiren tüm gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, her bir gazimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özel mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm gazilerimizin ayrım olmaksızın onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamamız gerekmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü'nde başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitiren tüm gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, her bir gazimize şükranlarımı sunuyorum."

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