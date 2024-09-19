BMGK, Lübnan'ı görüşmek üzere acil toplanıyor

Lübnan'da son günlerde binlerce çağrı cihazı ve telsizin patlaması sonucu yaşanan büyük felaket, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) harekete geçirdi. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı bu olaylar üzerine BMGK, cuma günü acil bir oturum düzenleyecek.

Abone ol

Lübnan'ı sarsan ve onlarca can kaybına yol açan gizemli patlamalar, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Binlerce çağrı cihazı ve telsizin aynı anda patlaması, yetkilileri ve uzmanları şaşkına çevirdi. Bu durum üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, olayların ciddiyetini göz önünde bulundurarak acil bir oturum kararı aldı.

BMGK başkanlığını yürüten Slovenya'nın BM Büyükelçisi Samuel Zbogar, konseyin cuma günü yapacağı oturumda Lübnan'daki durumu detaylı bir şekilde ele alacağını ve özellikle militan grup Hizbullah'ın bu olaylardaki olası rolünü inceleyeceğini açıkladı.

Buna göre, BMGK acil oturumu cuma günü TSİ 22.00'de (yerel saatle 15.00) gerçekleştirilecek.