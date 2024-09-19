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CeyBer'in Genel Müdürü İlker Tekin oldu

CeyBer'in Genel Müdürü İlker Tekin oldu

İlker Tekin, CeyBer'in yeni Genel Müdürü oldu. Tekin, şirketin yurtiçi ve global büyümesini yönetecek ve aynı zamanda CeyBer Dijital Çözümler’in Yönetim Kurulu Üyesi olacak. Tekin, daha önce Mobilfon Teknoloji Genel Müdürü olarak görev yapmış, Turkcell Global Bilgi, N11 ve Modanisa gibi şirketlerde üst düzey pozisyonlarda bulunmuştu.

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Çağrı merkezi ve müşteri deneyimi hizmetleri sunan CeyBer'in Genel Müdürü İlker Tekin oldu. Tekin, CeyBer'in yurtiçi ve global arenada büyümesini yönetirken eş zamanlı olarak CeyBer Dijital Çözümler’in
Yönetim Kurulu Üyesi görevini de üstlenecek.

19 Ağustos 2024 itibariyle göreve başlayan İlker Tekin, son olarak Mobilfon Teknoloji Genel Müdürü görevini yürütüyordu. Tekin, Ceyber'de gerek büyüme hedefleri gerekse yenilikçi ve 'insan' odaklı felsefeyle teknolojiyi harmanlayarak global anlamda da önemli bir oyuncu olarak konumlandırmasına önderlik edecek.

Kariyerinde Turkcell Global Bilgi, Xerox/Unamic HCN, NetCallCenter gibi şirketlerde üst düzey pozisyonlarda yer alan Tekin, N11'de Müşteri Deneyimi Direktörü, Modanisa'da Müşteriden Sorumlu İcra Kurulu üyesi ve son olarak da Mobilfon Genel Müdürü olarak görev aldı.

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