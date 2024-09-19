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Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolan kadının oğlunun evinin bahçesi kepçeyle aranıyor

Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolan kadının oğlunun evinin bahçesi kepçeyle aranıyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan kadının oğlunun yaşadığı evin çevresinde arama yapılıyor.

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İlçenin Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kayboldu. Bunun üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi. Başlatılan arama çalışmaları Musaoğlu'nun bulunamaması üzerine bir süre sonra sonlandırıldı.

Musaoğlu'nun kızları bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi.

Programdaki ifadeleri ihbar kabul eden Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Aydın Musaoğlu, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayıp kadınla ilgili o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde kepçeyle kazı yapılmaya başlandı. Aynı zamanda polis ekipleri tarafından evin garajının tavanı ve tabanında da betonlar kırılarak arama yapılıyor.

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