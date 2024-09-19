BIST 9.962
DOLAR 34,05
EURO 37,98
ALTIN 2.817,87
HABER /  GÜNCEL

Bolu'da madende bakım onarım çalışmasında meydana gelen kazada 1 kişi öldü

Bolu'da madende bakım onarım çalışmasında meydana gelen kazada 1 kişi öldü

Bolu'nun Mengen ilçesindeki özel bir maden ocağında bakım onarım çalışması yapıldığı sırada meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Gökçesu beldesi Yeni Mahalle'de bulunan ve üretime kapalı özel bir kömür madeninin eksi 150-170 kotunda yapılan bakım onarım çalışmasında işçilerden İsa Ceylan (38) vagonun kayması sonucu sıkıştı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ocağa giren ekipler, Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsa Ceylan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Nasrallah: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı, saldırılar savaş sebebidir
Nasrallah: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı, saldırılar savaş sebebidir
CeyBer'in Genel Müdürü İlker Tekin oldu
CeyBer'in Genel Müdürü İlker Tekin oldu
Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi
Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Eylül ayında...
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Eylül ayında...
Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolan kadının oğlunun evinin bahçesi kepçeyle aranıyor
Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolan kadının oğlunun evinin bahçesi kepçeyle aranıyor
Bakan Yusuf Tekin: "Maneviyatı güçlü bireyler yetiştirmek gerektiğine inanıyorum"
Bakan Yusuf Tekin: "Maneviyatı güçlü bireyler yetiştirmek gerektiğine inanıyorum"
Özel'den Gaziler Günü mesajı
Özel'den Gaziler Günü mesajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
BMGK, Lübnan'ı görüşmek üzere acil toplanıyor
BMGK, Lübnan'ı görüşmek üzere acil toplanıyor
Türkiye Finans'tan Hepsiburada ile alışveriş finansmanı işbirliği
Türkiye Finans'tan Hepsiburada ile alışveriş finansmanı işbirliği
Alanya'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
Alanya'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı