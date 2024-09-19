Premier Lig'den Yusuf Yazıcı'ya 2 talip

Geçen sezon sonunda serbest kalan Yusuf Yazıcı'ya, Premier Lig'den Aston Villa ve Crystal Palace talip oldu. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan milli oyuncu, Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

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Geçen sezon sonunda Lille ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan yıldız oyuncu, transfer döneminde herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı.

Premier Lig'den iki takım onun için yarışıyor

Bonservis sorunu olmadığı için Avrupa ve Suudi Arabistan'dan talipleri çoğalan Yusuf Yazıcı'ya son olarak Premier Lig'den iki takım talip oldu.

İngiliz basınından HITC'in haberine göre; Aston Villa ve Crystal Palace oyuncuyu kadrosuna katmak isterken milli oyuncu da Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

Geçen sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol attı 4 asist yaptı.