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Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 24 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 24 yaralı

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Şoför verdiği ifadede, minibüsün freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden şarampole devrildiğini söyledi.

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Ş.A. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 24 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü, 8'inin taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Minibüsün freni boşaldı

Olay yerine giden Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

Koloğlu, yaptığı açıklamada, şoförün ifadesine göre, minibüsün freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden şarampole devrildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden kimsenin olmadığını dile getiren Koloğlu, "Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık toplama işlerini tamamlayarak memleketlerine dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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