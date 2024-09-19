Trabzonspor 1 puanı son anlarda kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kayserispor 2-0 öne geçse de, Trabzonspor son dakikalarda Umut Bozok ve Stefano Denswil'in golleriyle beraberliği yakaladı. Maç öncesinde hayatını kaybeden Trabzonspor’un efsane başkanı Şamil Ekinci için saygı duruşu yapıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmaya Kayserispor hızlı başladı. Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Aylton Boa Morte'nin golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin son dakikalarında maça tutunan Bordo mavililer 99. dakikada Umut Bozok ve 90+8. dakikada Stefano Denswil'in golleriyle maçın skorunu belirledi.

Konuk ekipte Joseph Attamah 10. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Gökhan Sazdağı ise 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde galibiyetle tanışamayan Trabzonspor puanını 4 yaptı.

Kayserispor ise 3 puana yükseldi.

Nwakaeme, bir ay sonra kadroda

Trabzonspor'un sezon başında tekrar kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, sakatlığının düzelmesinin ardından maç kadrosuna alındı.

En son 15 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile oynanan maçın kadrosunda yer alan Nwakaeme, 1 ayı aşkın süre sonra Kayserispor maçıyla tekrar kadroya dahil edildi.

Beşiktaş ile oynanan maçın kadrosunda tercih edilmeyen Serkan Asan, Umut Bozok, Umut Güneş ve Borna Barisic, eksiklikler nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda kendilerine yer bulabildi.

Şamil Ekinci için saygı duruşu

Trabzonspor'un 16 Eylül Pazartesi günü hayatını kaybeden efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci için maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sırasında statta bulunanlar taraftarlar, 5 yıllık başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazanılan Ekinci'yi alkışladı.

Ekinci döneminde alınan 13 kupa Kayserispor maçı öncesi Papara Park'ta sergilendi. Protokol tribününün önünde saha kenarında sergilenen her bir kupanın yanında altyapıdan bir sporcu da yer aldı.

Şamil Ekinci'nin vefatı nedeniyle stadyumda maç öncesinde ve maç anında müzik yayını yapılmadı.

Trabzonsporlu oyuncular, sahaya Şamil Ekinci'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısındı. Oyuncular sahaya da "Efsane başkan Mustafa Şamil Ekinci ruhun şad, mekanının cennet olsun" yazılı pankart ile çıktı.

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

Trabzonspor 2 - 2 Kayserispor

90'Maçta son düdük geldi. Trabzonspor, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

90'GOL! Trabzpnspor, Denswil'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

90'KAÇTI! 90+2: Trabzonspor inanılmaz bir gol kaçırdı. Malheiro'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Umut Bozok, vuruşunu yaptı. Kaleci Onurcan harika çıkardı.

89'GOL! Trabzonspor, Umut Bozok'un golüyle farkı bire indirdi.

83'Pedro Malheiro, rakip yarı alanın ortalarında araya girerek topu kaptı ve ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti. Top kaleyi bulmadı.

66'Kayserispo Nazon ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışında kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan şutunu çeken Nazon, çerçeveyi bulamadı.

63'GOL! Kayserispor, Boa Morte'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

43'Konuk ekip etkili geldi. Rakip yarı alanda geniş bir boşluk yakalayan Boa Morte, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve şuta hazırlanırken Mendy son anda araya girdi.

40'Kayserispor, geçiş hücumları ile pozisyon bulmaya çalışıyor.

Pozisyon35'DİREK! Rakip yarı alanda ceza sahası dışında topu kontrol eden Enis Bardhi, sol ayağıyla çerçeveyi görür görmez çok sert vurdu. Top üst direkten dışarı gitti.

33'Sağ iç boşlukta topu alan Ozan Tufan, ceza sahasında uzak direğe ortasını gönderdi. Enis Bardhi'nin kafa vuruşu kaleci Onurcan'da kaldı.

29'Kayserispor bu bölümde tüm hatları ile kendi sahasında

Pozisyon24'Trabzonspor, rakip yarı alanda boşluk arıyor.

19'Kayserispor'da Aylton Boa Morte rakip yarı alanın ilk metrelerinde ofsayta yakalandı.

12'GOL! Kayserispor, Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle maçta öne geçti. Sağdan ceza alanına giren Nazon, ortasını içeri çevirdi. Arka direkte Nazon, topu ağlara gönderdi.

9'PENALTI KAÇTI! Kayserispor'da Attamah, penaltı atışında kaleci Uğurcan'ı geçemedi. Dönen topta Nazon, topu dışarı gönderdi.

8'Karar penaltı. Mehmet Türkmen, pozisyonu izledikten sonra orta noktayı işaret etti.

6'Maçın hakemi Mehmet Türkmen pozisyonu izlemeye davet edildi.

5'Pozisyon VAR'da inceleniyor.

Pozisyon4'Kayserispor penaltı bekliyor. Savunma arkasına atılan derin topa hareketlenen Cardoso, savunmada Denswil'in kayarak yaptığı müdahalede yerde kaldı.

3'Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ama sonuç alamadı.

1'Trabzon'da ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Trabzonspor - Kayserispor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Bardhi, Mendy, Cihan, Orsic, Draguş

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Jeanvier, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Nazon

6 eksikle sahaya çıkacak

Bordo-mavili takımda yeni transferler Banza, Serdar Saatçi ile Cham, transferleri Kayseri maçının ilk oynanacağı tarih olan 26 Ağustos'tan önce gerçekleşmediği için bugün yok. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Vişça, sakatlıkları bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen de bu maçta forma giymeyecek.

Güneş'ten motivasyon konuşması

Çıktığı ilk maçta Beşiktaş'tan puan alan Şenol Güneş, oyuncularına, "Çok iyi bir duruş sergilediniz ama kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu Kayserispor maçında başarın" dedi. Süper Lig'de 3 puanla 13'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor'un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

İki takımın da galibiyeti yok

Trabzonspor ile Kayserispor, 45'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor'un 26, Kayserispor'un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 3 puanla 13'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor'un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

Trabzonspor üstün

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 44'ü Süper Lig, 14'ü 2'nci Lig ve 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 63 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 26'sı Trabzonspor'un, 9'u Kayserispor'un galibiyetiyle tamamlanırken 9 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki 44 maçta Trabzonspor rakip filelere 78 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.