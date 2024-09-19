Arda Turan'dan derbi yorumu: Galatasaray kazanırsa mutlu olurum

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde konuştu. Turan, "Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de geride kalan 5 hafta sonunda topladığı 9 puanla beşinci sırada bulunan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Akşam idmanı öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen genç teknik adam, Beşiktaş'la 22 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacakları lig maçı öncesinde konuştu.

"BU SENE ÇOK İYİ BİR BEŞİKTAŞ VAR"

Arda Turan, sözlerine şu şekilde başladı:

Bu sene çok iyi bir Beşiktaş var. Başlarında mükemmel bir hocaları var. Süperstarların süper oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Pazar günü İnönü'de oynamak çok özel olacaktır.

"BEN SIMEONE'NİN ÖĞRENCİSİYİM"

Hedeflerinden bahseden Turan, şunları dedi:

Ben Simeone'nin öğrencisiyim. Tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Hedefimizde bir sapma yok. Umarım böyle devam eder. Herkes bir yerlerde yaşlanıyor. Önemli olan nasıl yaşadığın. Burak benim yüzümden hoca olmuştu. Selçuk da aynı şekilde. Umarım Avrupa arenasında Nuri gibi oralarda karşılaşma fırsatımız olur. Burak Yılmaz ile oynadığımız maç çok güzeldi.

"GALATASARAY KAZANIRSA MUTLU OLURUM"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi hakkında konuşan genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Saha içinde kalan, eğlenceli ve iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları.

"HAKEMLERİN PERFORMANSLARINDAN ÇOK MEMNUNUM"

Son olarak hakemler hakkında konuşan Arda Turan, şu sözleri sarf etti:

Hakemlerin performanslarından çok memnunum. Çok fahiş hatalar yaptıklarını düşünmüyorum. Hakem arkadaşlar daha iletişimci olurlarsa daha iyi olabilir. Gergin ortamı da azaltırlar.