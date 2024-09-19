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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Orkun ve Kerem ile güldü

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Orkun ve Kerem ile güldü

Devler Ligi'ndeki ilk hafta maçında Portekiz ekibi Benfica, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kürkçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı, başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadyumu'nda Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.

ÖNCE KEREM, SONRA DA ORKUN

Maçın 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Benfica öne geçti. Benfica, 29. dakikada Orkun Kökçü'nün muazzam frikik golüyle üstünlüğü ele geçirip farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmayınca, ilk yarı 2-0 Benfica'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda daha etkili bir performans sergileyen Kızılyıldız, 86. dakikada Milson'un golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Benfica maçtan 2-1 galip ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YABANCI TAKIMDA BİRLİKTE GOL ATAN İLK TÜRK OYUNCULAR

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu. Kerem, "Devler Ligi"nde 3. kez ağları sarsarken, Orkun ise ilk golünü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki hafta karşılaşmalarında Benfica, evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak; Kızılyıldız ise Inter deplasmanına çıkacak.

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