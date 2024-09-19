BIST 9.976
DOLAR 34,00
EURO 37,97
ALTIN 2.830,17
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı

İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi.

Abone ol

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.

Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yaptığı konuşmadan önce Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da 960 milyon liralık "sahte bal" operasyonu
Ankara'da 960 milyon liralık "sahte bal" operasyonu
İsrail'de 'Hizbullah' toplantısı: 'Özel görüşme' yapıldı
İsrail'de 'Hizbullah' toplantısı: 'Özel görüşme' yapıldı
Kimyasal madde içeren varilleri çevreye bırakan kişiye 90 bin lira ceza
Kimyasal madde içeren varilleri çevreye bırakan kişiye 90 bin lira ceza
ABD'de anketler Harris ve Trump'ın başa baş gittiğini gösteriyor
ABD'de anketler Harris ve Trump'ın başa baş gittiğini gösteriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü paylaşımı
Bakan Yerlikaya: 1 Ocak-31 Ağustos arasında 825 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: 1 Ocak-31 Ağustos arasında 825 terörist etkisiz hale getirildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 24 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 24 yaralı
Trabzonspor 1 puanı son anlarda kurtardı
Trabzonspor 1 puanı son anlarda kurtardı
Arda Turan'dan derbi yorumu: Galatasaray kazanırsa mutlu olurum
Arda Turan'dan derbi yorumu: Galatasaray kazanırsa mutlu olurum
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot’tan TCMB’ye destek
Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot’tan TCMB’ye destek
Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, karşılıksız kalmayacak
Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, karşılıksız kalmayacak