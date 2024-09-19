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İsrail'de 'Hizbullah' toplantısı: 'Özel görüşme' yapıldı

İsrail'de 'Hizbullah' toplantısı: 'Özel görüşme' yapıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın üst düzey güvenlik yetkilileriyle Hizbullah konusunda "özel görüşme" yaptığı bildirildi.

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İsrail basınında yer alan haberde, Netanyahu ve Gallant'ın üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Toplantının İsrail'in Hizbullah'a karşı "eylemlerinin" ele alındığı "özel bir görüşme" olduğu ifade edildi. İsrail ordusunun, bu görüşmede kuzey sınırı konusundaki "birkaç seçeneğini" sunacağı aktarıldı.

Haberde, ayrıca söz konusu toplantıda İsrail'in Lübnan konusundaki "eylem planının" şekillenmesinin de beklendiği kaydedildi.

Konuya dair resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonucu İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden gerilim daha da tırmanmıştı.

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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