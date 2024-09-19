Burak Yılmaz, Trabzonspor taraftarlarıyla tartıştı

Trabzonspor-Kayserispor maçının bitiminde gergin anlar yaşandı. Tribünlerden yükselen tepkiler sonrası Burak Yılmaz sinirlerine hakim olamadı.

Abone ol

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın son dakikaları hem heyecan hem de tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu.

89. dakikaya kadar 2-0 önde olan Burak Yılmaz'ın takımı, art arda gelen gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak, 1 puanı kaptı.

TRABZONSPOR TARAFTARLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Yenen goller sonrasında kulübede sinirlerine hakim olamayan Burak Yılmaz, maçın bitiş düdüğüyle birlikte öfkesine yenik düştü.

Trabzonspor taraftarlarının kendisine yönelttiği tepkiler karşısında bir anda tribünlere doğru hareketlenen Yılmaz'ı, güvenlik güçleri zorlukla sakinleştirebildi.

"HAYATIM BOYUNCA BU KULÜBE YANLIŞ YAPMADIM"

Yılmaz, tribünde olan bir taraftara, "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım" dedi.

Tepkilerin devam etmesi üzerine Burak Yılmaz, "Lan oğlum siz adam mısınız" ifadesini kullanınca ortam daha da gerildi.Güvenlik güçleri Burak Yılmaz'ı soyunma odasına doğru yönlendirdi.