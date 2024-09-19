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Candaş Tolga Işık'ın yeni adresi Ekol TV!

Candaş Tolga Işık'ın yeni adresi Ekol TV!

Geçtiğimiz sezon TV100'de 'Az Önce Konuştum' adlı programını sunan gazeteci Candaş Tolga Işık, Ekol TV ile anlaştı.

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Ekol TV, Türkiye'nin önde gelen isimlerini kadrosuna katmaya devam ediyor. Erman Toroğlu, Sergen Yalçın gibi birçok ünlü isim ile anlaşan Ekol TV, yeni yayın döneminde de gündeme damga vuracak.

Candaş Tolga Işık Ekol TV'de

Ekol Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, daha önce tv100'de program yapan ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Ekol TV ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 

Haftanın 3 günü Ekol TV'de olacak

Yeni yayın döneminde Ekol TV'de olacak olan Candaş Tolga Işık, cumartesi, pazar ve salı günleri olmak üzere haftanın 3 günü program yapacak.

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