BIST 9.976
DOLAR 34,00
EURO 37,97
ALTIN 2.830,17
HABER /  GÜNCEL

Düzce'de yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne para cezası

Düzce'de yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne para cezası

Düzce'de trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne 690 lira idari para cezası verildi.

Abone ol

Düzce’de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı.

Ş.A.'nın kullandığı 63 AEU 932 plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hızla sevk edildi.

Ancak bir ambulansın, yoldaki kamyon tarafından engellendiği, yol verilmediği tespit edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜNE 690 LİRA CEZA

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir kamyonun, yaralanan kişiyi taşıyan ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 690 lira idari para cezası kesildi.

Görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, sürücülerden daha duyarlı olmalarını istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Candaş Tolga Işık'ın yeni adresi Ekol TV!
Candaş Tolga Işık'ın yeni adresi Ekol TV!
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Orkun ve Kerem ile güldü
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Orkun ve Kerem ile güldü
İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı
İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı
Ankara'da 960 milyon liralık "sahte bal" operasyonu
Ankara'da 960 milyon liralık "sahte bal" operasyonu
İsrail'de 'Hizbullah' toplantısı: 'Özel görüşme' yapıldı
İsrail'de 'Hizbullah' toplantısı: 'Özel görüşme' yapıldı
Kimyasal madde içeren varilleri çevreye bırakan kişiye 90 bin lira ceza
Kimyasal madde içeren varilleri çevreye bırakan kişiye 90 bin lira ceza
ABD'de anketler Harris ve Trump'ın başa baş gittiğini gösteriyor
ABD'de anketler Harris ve Trump'ın başa baş gittiğini gösteriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü paylaşımı
Bakan Yerlikaya: 1 Ocak-31 Ağustos arasında 825 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: 1 Ocak-31 Ağustos arasında 825 terörist etkisiz hale getirildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 24 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 24 yaralı
Trabzonspor 1 puanı son anlarda kurtardı
Trabzonspor 1 puanı son anlarda kurtardı
Arda Turan'dan derbi yorumu: Galatasaray kazanırsa mutlu olurum
Arda Turan'dan derbi yorumu: Galatasaray kazanırsa mutlu olurum