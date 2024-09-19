Düzce'de yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne para cezası

Düzce'de trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne 690 lira idari para cezası verildi.

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Düzce’de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı.

Ş.A.'nın kullandığı 63 AEU 932 plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hızla sevk edildi.

Ancak bir ambulansın, yoldaki kamyon tarafından engellendiği, yol verilmediği tespit edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜNE 690 LİRA CEZA

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir kamyonun, yaralanan kişiyi taşıyan ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 690 lira idari para cezası kesildi.

Görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, sürücülerden daha duyarlı olmalarını istedi.