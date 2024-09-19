Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, boğularak katledilen Narin Güran'ın kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldüğü tespitine yer verildi..

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Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, yengesi Hediye Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

NARİN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberine göre, Narin'in kesin ölüm nedeniyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi.

KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu,, Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.

BACAĞINDAKİ KOPMA ÖLÜM SONRASSI HAYVANLAR TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

DİŞ İŞLERİ İNCELEMESİ BEKLENİYOR

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.