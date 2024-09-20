Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta, 4 maçla tamamlandı. Arsenal, Atalanta ile golsüz berabere kalırken, Atletico Madrid, Monaco ve Brest sahadan galip ayrıldı.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın perdesi kapandı.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen "Devler Ligi"nde ilk hafta mücadelesi, 4 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 0-0
Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya): 2-1
Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya): 2-1
Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 2-1