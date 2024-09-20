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Benfica'yı Devler Ligi"nde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü zafere taşıdı

Benfica'yı Devler Ligi"nde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü zafere taşıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Kerem, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

Müsabakanın 29. dakikasında bu kez sahneye Orkun Kökçü çıktı. Milli oyuncu, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

Kızılyıldız, 86. dakikada Felicio Milson'ın attığı golle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Benfica karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna galibiyetle başladı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu. Kerem, "Devler Ligi"nde 3. kez ağları sarsarken, Orkun ise ilk golünü kaydetti.

Bayer Leverkusen, Hollanda'da farklı kazandı

Günün aynı saatte başlayan diğer maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda Hallanda temsilcisi Feyenoord'u 4-0 mağlup etti.

Almanya temsilcisi, 5. ve 36. dakikada Florian Wirtz, 30. dakikada Alejandro Grimaldo ve 45. dakikada Timon Wellenreuther'in kendi kalesine attığı gollerle müsabakadan farklı galip ayrıldı.

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