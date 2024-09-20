BIST 9.976
DOLAR 34,08
EURO 38,12
ALTIN 2.847,09
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Elektrikli araç ithalatına düzenleme hibrit araçları da kapsayacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektrikli araç ithalatına düzenleme hibrit araçları da kapsayacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre geçen yıl elektrikli araç ithalatına ilişkin yapılan düzenlemenin kapsamı genişletildi. Buna göre artık, 7 bölgede 20 servis açma şartı şarj edilebilir hibrit otomobilleri de kapsıyor.

Abone ol

Elektrikli araçların ithalatına ilişkin tebliğde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ, "Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" olarak değiştirildi.

Düzenlemeye göre geçtiğimiz yılın sonunda elektrikli araçların ithalatı için getirilen yetkili servis zorunluluğu şarj edilebilir hibrit araçlar için de getirildi.

Bu kapsamda izin belgesi düzenlenebilmesi için; ithali yapılacak araçların satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması istenecek.

Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısı gümrük idarelerince aranacak.

Tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu
Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu
Benfica'yı Devler Ligi"nde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü zafere taşıdı
Benfica'yı Devler Ligi"nde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü zafere taşıdı
İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin koyunlarına el koydu
İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin koyunlarına el koydu
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte sonuçlar...
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte sonuçlar...
Aydın'da feci kaza! Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Aydın'da feci kaza! Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı
Burak Yılmaz, Trabzonspor taraftarlarıyla tartıştı
Burak Yılmaz, Trabzonspor taraftarlarıyla tartıştı
Düzce'de yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne para cezası
Düzce'de yaralı taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne para cezası
Candaş Tolga Işık'ın yeni adresi Ekol TV!
Candaş Tolga Işık'ın yeni adresi Ekol TV!
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Orkun ve Kerem ile güldü
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Orkun ve Kerem ile güldü
İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı
İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı
Ankara'da 960 milyon liralık "sahte bal" operasyonu
Ankara'da 960 milyon liralık "sahte bal" operasyonu