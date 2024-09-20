Lübnanlı yetkililer açıkladı! Çağrı cihazı ve telsizlerin nasıl patladığı ortaya çıktı

İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazı ve telsizleri nasıl patlattı. Onlarca kişinin öldüğü, binlerce kişinin de yaralandığı eş zamanlı saldırıların nasıl gerçekleştirildiği tüm dünyada merak edildi. Lübnanlı yetkililer, yapılan ön incelemeler sonucu elektronik cihazların nasıl patladığını açıkladı.

Abone ol

Yaklaşık bir yıldır Gazze'de adeta terör estiren İsrail, son olarak Lübnan​'a gerçekleştirdiği uzaktan kumandalı saldırılarla savaşta yeni bir aşamaya geçti. Lübnan'da Hizbullah​ mensuplarınca kullanılan çağrı cihazı ve telsizler eş zamanlı biçimde patladı. Patlamada 37 kişi öldü, en az 3 bin kişi de yaralandı.

Nasıl patladığı ortaya çıktı

Tüm dünyada ses getiren saldırının yöntemi merak konusu oldu. Reuters’a göre, salı ve çarşamba günü peş peşe düzenlenen saldırıya yönelik Lübnanlı yetkililer tarafından yapılan ön soruşturmada, cihazlara Lübnan'a gelmeden önce patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi.

Reuters'ın haberinde, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi​'ne gönderilen mektupta çağrı cihazlarının ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının tespit edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada "İletişim cihazlarına önceden patlayıcı yerleştirildiği sonucuna varıldı. İletişim cihazlarının elektronik mesaj yoluyla patlatıldığı tespit edildi" denildi.

Lübnan'ın BM misyonu, saldırıların planlanmasından ve gerçekleştirilmesinden İsrail'in sorumlu olduğunu kaydetti. BMGK'nin patlamalarla ilgili olarak cuma günü toplanması bekleniyor.

İsrail, Lübnan'da iletişim ekipmanlarına yönelik düzenlenen saldırılarla ilgili doğrudan bir yorumda bulunmazken, güvenlik kaynakları saldırıların muhtemelen İsrail'in istihbarat teşkilatı 'Mossad' tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor.

Öte yandan Lübnan, salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamalarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Lübnan, söz konusu saldırıların ardından BM düzeyinde harekete geçmeye karar verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdallah Buhabib, "İsrail'in masum Lübnan halkına karşı işlediği savaş suçu mahiyetindeki siber terör saldırısıyla ilgili olarak Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliğine, BMGK'ya şikayette bulunma" talimatı verdi.