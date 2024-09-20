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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener aylar sonra görüntülendi! Son hali şaşırttı

Meral Akşener aylar sonra görüntülendi! Son hali şaşırttı

İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu’na devreden Meral Akşener aylar sonra ilk defa görüntülendi.

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İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu’na devrettikten sonra sessizliğe bürünen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeyle gündeme gelmişti.

Bu görüşmenin ardından ortalarda görünmeyen Akşener’in, saç rengini sarıya boyatması ve son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre Akşener’in yeni görünümü, onun siyasetten uzak kaldığı bu dönemde kişisel bir değişim süreci geçirdiği şeklinde yorumlandı.

Uzun süre ortalarda görünmeyen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve yakın ekibiyle birlikte Ankara Kuğulu Park’ta görüntülendi.

Bu, Akşener’in tekrar kamuoyuna dönüp dönmeyeceği konusundaki soruları da beraberinde getirdi.

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