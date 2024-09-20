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İtalya'da hükümet cinsel şiddet suçlarına karşı kimyasal hadımı değerlendirecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İtalya'da hükümet cinsel şiddet suçlarına karşı kimyasal hadımı değerlendirecek

İtalya'da, iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin önerisiyle tecavüz ve çocuk istismarcılarına karşı kimyasal hadım cezasını değerlendirmek üzere teknik komite oluşturması kararı alındı.

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yeni güvenlik yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, Lig Partisi Milletvekili Igor Iezzi'nin sunduğu "komisyon ya da teknik komite kurulması" önerisi kabul edildi. Buna göre Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin bu konuda çalışma yapması gerekecek.

Bu komisyon veya teknik komitenin tecavüzden hüküm giymiş suçlular için kimyasal hadım dahil olmak üzere psikiyatrik ve farmakolojik tedaviye onay verme olasılığını değerlendirmesi öngörülüyor.

Kimyasal hadım cezasını ülkede ilk gündeme getiren isimlerden olan, sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerini yürüten aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, konuyla ilgili X platformunda paylaşım yaptı.

Salvini, "Lig'in zaferi. Cinsel şiddet suçlarında, kimyasal hadımın değerlendirilmesi amacıyla hükümetin bir an önce bir komisyon ya da teknik bir komite kurmasını öngören gündem kararı Meclis'te onaylandı. Adalet ve sağduyu için tarihi mücadelemizde ileriye doğru atılan önemli bir adım daha: Tecavüzcülere ve pedofillere sıfır tolerans." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Simona Bonafe ise kimyasal hadıma yönelik bir teknik komite kurulması yönündeki teklifin, anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Muhalefetteki diğer küçük partilerden de bu önerinin anayasaya aykırı olduğu itirazı geldi.

İtalya'da kimyasal hadım cezası önerisi, ilk olarak geçen sene Palermo ve Napoli kentlerinde yaşanan ve peş peşe ortaya çıkınca kamuoyunun tepkisini çeken toplu tecavüz hadiselerinden sonra gündeme gelmişti. O dönem iktidarı oluşturan üç büyük partiden daha merkezde yer alan Forza Italia Partisi (FI) bu yöntemin "çözüm olmadığı" değerlendirmesini yapmıştı.

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