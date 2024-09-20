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Tarım Kredi'den gübre, ilaç ve tohumda satış kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tarım Kredi'den gübre, ilaç ve tohumda satış kampanyası

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), sonbahar döneminde üreticilerin finansman ihtiyacının karşılanmasını desteklemek amacıyla 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli tarımsal girdi satış kampanyası düzenleyecek.

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Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük çiftçi ailesi olan birliğin, çiftçilere zamanında, güvenilir ve uygun fiyatlarla tarımsal girdi sağlayarak ülke tarımına katkıda bulunmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, sonbahar döneminde üreticilerin finansman ihtiyacının karşılanmasını desteklemek amacıyla 21 Eylül-31 Ekim'de tarımsal girdi satış kampanyası düzenleneceği bildirilen açıklamada, "Türkiye genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi kooperatifinde, kampanya süresince, kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun kullanılan tarımsal girdilerin satışında üreticilerimize 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkanı sunulacak. Karma hayvan yemi satışlarında ise üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 ay faizsiz satış yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tarım Kredi'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde çiftçinin yanında yer almaya devam edeceği kaydedildi.

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