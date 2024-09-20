Bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili oğlu tutuklandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.Abone ol
İlçede yaşayan Hatice Musaoğlu'nun 2006 yılında kaybolmasıyla ilgili kızlarının bir televizyon programına katılarak kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Aydın Musaoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun eşi Nevin Musaoğlu'nun polisteki işlemleri ise devam ediyor.