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Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman ilk kez birlikte poz verdi

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman ilk kez birlikte poz verdi

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman ilk kez birlikte poz verArda Güler, Galatasaray Kadın basketbol takımında oynayan sevgilisi Duru Nayman ile Thibaut Courtois'nın belgesel galasında ilk kez yan yana poz verdi.

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Real Madrid oyuncusu 19 yaşındaki Arda Güler, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Milli futbolcu, sevgilisi Duru Nayman ile ilk kez bir davete birlikte katılarak el ele poz verdi.

Sosyal medya üzerinden ilişkilerini duyuran Güler ve Yaman çifti, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasında objektiflere poz verdi. Galada çiftin yüzlerinden gülümsemenin eksik olmaması ve basın mensuplarının yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı.

Arda Güler’in basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ile birlikte ilk kez resmi bir etkinlikte boy göstermesi, magazin dünyasında büyük heyecan yarattı.

Duru Nayman kimdir?

1 Şubat 2005, İstanbul doğumlu. Duru Nayman 18 yaşında. Galatasaray Kadın Basketbol takımında oynuyor. Takımda 23 numaralı forma giyen Nayman, Guard pozisyonunda görev alıyor. Nayman, geçmişte Fenerbahçe'de de oynadı.

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