Altın fiyatları! Gram altın ne kadar oldu?

Altın alacaklar fiyatları araştırıyor. Yükseliş bugün de devam ediyor. Gram altın 2 bin 840 lira seviyesini aştı. İşte haftanın son işlem gününde altın piyasası...Abone ol
Dün, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 831 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından 2 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 750 liradan satılıyor.
Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 600 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.