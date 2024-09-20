KPSS Önlisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçları açıklandı.

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ÖSYM tarafından uygulanan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans sonuçlarını bekleyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasındaydı.

KPSS Ön lisans sınavı 1 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Sonuçlar erişime açıldı. KPSS Sonuçları ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanacak.

Sınava katılan adaylar KPSS sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM'yi ziyaret ediyor. ÖSYM sonuçları erişime açtı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabiliyor.

ÖSYM sınav takvimine göre 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan KPSS Ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime açıldı.

KPSS Ön lisans sınav sonuçları ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapacaklar.