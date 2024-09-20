BIST 9.955
DOLAR 34,11
EURO 38,12
ALTIN 2.858,68
HABER /  GÜNCEL

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı!

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı!

KPSS Önlisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçları açıklandı.

Abone ol

ÖSYM tarafından uygulanan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans sonuçlarını bekleyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasındaydı.

KPSS Ön lisans sınavı 1 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Sonuçlar erişime açıldı. KPSS Sonuçları ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanacak.

Sınava katılan adaylar KPSS sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM'yi ziyaret ediyor. ÖSYM sonuçları erişime açtı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabiliyor.

ÖSYM sınav takvimine göre 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan KPSS Ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime açıldı.

KPSS Ön lisans sınav sonuçları ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapacaklar.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu'ndan "Avrupa Hareketlilik Haftası" mesajı
Bakan Uraloğlu'ndan "Avrupa Hareketlilik Haftası" mesajı
Altın fiyatları! Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları! Gram altın ne kadar oldu?
İtalya'da hükümet cinsel şiddet suçlarına karşı kimyasal hadımı değerlendirecek
İtalya'da hükümet cinsel şiddet suçlarına karşı kimyasal hadımı değerlendirecek
Bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili oğlu tutuklandı
Bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili oğlu tutuklandı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman ilk kez birlikte poz verdi
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman ilk kez birlikte poz verdi
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! Şartları belli oldu Murat Kurum duyurdu
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! Şartları belli oldu Murat Kurum duyurdu
Kira zammında yeni dönem! Hakimden dikkat çeken karar geldi
Kira zammında yeni dönem! Hakimden dikkat çeken karar geldi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Tarım Kredi'den gübre, ilaç ve tohumda satış kampanyası
Tarım Kredi'den gübre, ilaç ve tohumda satış kampanyası
Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Resmen açıkladı
Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Resmen açıkladı
Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Arjantinli yıldız, Okan Buruk'un kapısını çaldı
Icardi Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Arjantinli yıldız, Okan Buruk'un kapısını çaldı
CHP'li İzmir Büyükşehir'den robot Sophia'ya 3 gün için 2.6 milyon lira
CHP'li İzmir Büyükşehir'den robot Sophia'ya 3 gün için 2.6 milyon lira