Depoları doldurun! Benzin zam geliyor, güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma ile akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Benzine zam bekleniyor. Depoları doldurmak için acele edin...Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'de yer alan habere göre salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.
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