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Trump'tan 'seçilemezsem 2 yıl içinde İsrail yok olabilir' kehaneti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump'tan 'seçilemezsem 2 yıl içinde İsrail yok olabilir' kehaneti!

Eski ABD Başkanı ve kasımdaki seçim için Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Donald Trump, seçimi kazanamadığı takdirde bunun suçunun çoğunluğunun Yahudilerin olacağını iddia etti.

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The Hill'in haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen İsrail-Amerikan Konseyi (IAC) Konferansı'nda konuşan Trump, "ABD'deki Yahudilerin yüzde 60'ının düşmana oy verdiğini" söyledi.

Söz konusu grubu "aptallar" olarak tanımlayan Trump, bu seçimi kazanamadığı takdirde bunun suçunun çoğunluğunun Yahudilerin olacağını ve İsrail'in 2 yıl içerisinde yok olacağını savundu.

Trump, seçimi kazandığı senaryoda ise "İsrail'in güvende olacağını" ifade ederek, "Antisemitizm toksik zehrini durduracağız." dedi.

Seçimi kazanırsa üniversite başkanlarına "antisemitizm propagandalarını durdurmalarını yoksa akreditasyonlarını kaybedeceklerini ve federal desteklerinin kesileceğini" söyleyeceğini anlatan Trump, üniversitelerdeki "antisemitizm sorunu" ile ilgileneceğini ifade etti.

Trump, bir Demokrata veya ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e oy verecek herhangi birinin "kafalarının incelenmesi" gerektiğini, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinin İsrail için şu ana kadarki en önemli seçim olacağını belirtti.

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