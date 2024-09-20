AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak

AKOM İstanbulluları yarın (21 Eylül) saat 17.00'ye kadar sürecek yağışlara karşı uyardı. Bölgesel olarak başlayan yağışlar akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kritik sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan açıklamaya göre, yarın (21 Eylül) saat 17.00’ye kadar aralıklarla etkisini sürdürecek sağanak ve gök gürültülü yağmur, il geneline yayılarak kuvvetli şekilde hissedilecek.

Cumartesi akşam saatlerine kadar şehir merkezinde kuvvetli 20-40 kg/m², Karadeniz kıyısındaki kuzey bölgelerde ise çok kuvvetli 40-70 kg/m² aralığında yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 20-23 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Yağışların etkisini artırmasıyla birlikte Çatalca ve Silivri gibi kuzey bölgelerde sabah saatlerinde kuvvetli sağanaklar görüldü. Gün boyu hava sıcaklıklarının 19-23 derece aralığında seyredeceği tahmin edilirken, AKOM yetkilileri sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Ayrıca, sonbahar yağmurlarıyla deniz suyu ve hava sıcaklığı farkının sel olaylarına zemin hazırladığı vurgulandı. Deniz suyu ile hava sıcaklığının dengeye geleceği aralık ayına kadar sonbahar yağmurlarının görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında veya 1-3 derece altında seyredeceği, 22-30 Eylül arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların özellikle hafta sonu olumsuz hava koşullarına karşı önlem alması öneriliyor.