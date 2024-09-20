BIST 9.966
DOLAR 34,11
EURO 38,11
ALTIN 2.861,32
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

iPhone 16 serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları ve teslim tarihleri

iPhone 16 serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları ve teslim tarihleri

Apple'ın resmi web sitesine göre, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus satın alan kullanıcılar cihazlarına ulaşmak için yaklaşık 4-5 hafta beklerken, daha gelişmiş modeller olan iPhone 16 Pro​ ve iPhone 16 Pro Max için bu süre 5-6 haftaya kadar uzayacak. Peki iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları ne kadar?

Abone ol

Apple, merakla beklenen iPhone 16 serisini satışa sundu. Bu yıl bir farklılık olarak, Türkiye yeni iPhone'ların ilk satışa çıktığı ülkeler arasında yer aldı. Daha önce Apple, telefonlarını Türkiye'ye geç getiriyordu ve bu sebeple de eleştiriliyordu. Ancak iPhone 16 serisinin Türkiye'de teslimatlarında can sıkıcı bir durum var! İşte iPhone 16 fiyatları ve özellikleri.

Teknoloji devi Apple​, merakla beklenen iPhone 16​ serisini 9 Eylül'de tanıtmıştı. Şimdi ise bu modeller Türkiye​'de resmi olarak satışa çıktı. Ancak yeni iPhone'unuza hemen kavuşmayı bekliyorsanız, teslimat süreleri sabrınızı zorlayabilir. Zira sipariş veren kullanıcılar, modellerine bağlı olarak haftalarca beklemek durumunda kalacak.

Yeni iPhone 16 serisinin fiyat listesi, kullanıcıların bütçelerine ve tercih ettikleri depolama kapasitelerine göre farklı seçenekler sunuyor. Örneğin en düşük model olan iPhone 16 128GB depolama kapasiteli modelin fiyatı 64 bin 999 TL iken, en yüksek depolama kapasiteli iPhone 16 Pro Max, 119 bin 999 TL olarak tüketicilere hitap ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da müdür yardımcısı odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı
Bursa'da müdür yardımcısı odasının kapısını kıran okul müdürü açığa alındı
AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak
AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'u sağanak vuracak
Avukatları Sevinç Horoz açıkladı! Dilan-Engin Polat çifti nasıl geçiniyor?
Avukatları Sevinç Horoz açıkladı! Dilan-Engin Polat çifti nasıl geçiniyor?
TV100’de Kübra Par bombası
TV100’de Kübra Par bombası
Şeker pancarı alım fiyatı gelecek hafta açıklanacak
Şeker pancarı alım fiyatı gelecek hafta açıklanacak
Başkan Şahin'den BM toplantısında Gazze çıkışı
Başkan Şahin'den BM toplantısında Gazze çıkışı
Trump'tan 'seçilemezsem 2 yıl içinde İsrail yok olabilir' kehaneti!
Trump'tan 'seçilemezsem 2 yıl içinde İsrail yok olabilir' kehaneti!
Kılıç çifti, hastanede öldüğü söylenen çocukları için 40 yıldır "Ya ölmediyse?" şüphesiyle yaşıyor
Kılıç çifti, hastanede öldüğü söylenen çocukları için 40 yıldır "Ya ölmediyse?" şüphesiyle yaşıyor
Derbide gözler golcülerde olacak
Derbide gözler golcülerde olacak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak
Toprak Razgatlıoglu'ndan haber var! Bu hafta sonu yarışacak mı?
Toprak Razgatlıoglu'ndan haber var! Bu hafta sonu yarışacak mı?
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem