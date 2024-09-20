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Norveçli futbolcu Saeter İsrail takımının transfer teklifini reddetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Norveçli futbolcu Saeter İsrail takımının transfer teklifini reddetti

Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini reddettiğini duyurdu.

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Norveç devlet televizyonu TV2'nin haberine göre, İsrail Premier Ligi'nde transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Maccabi Haifa kulübü, Norveç ekibi Rosenborg'a Saeter'in bonservis bedeli için 10 milyon kron teklif etti.

Saeter, TV2'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle transfer teklifini geri çevirdiğini belirterek "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail kulübünün "500 milyon dolar teklif etse bile, o meblağı da kabul etmeyeceğini" dile getiren Saeter, "Paradan çok, değerler önemlidir. İnsan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi haliyle kabul etmem." dedi.

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