Yenge Hediye eşi yokken doğum kontrol hapı almış! Olay Salim Güran detayı

Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor. Yenge Hediye Güran'ın, eşinin 1,5 ay evde olmadığı dönemde gebelik önleyici ilaç aldığı ortaya çıktı. Yeni gelişme, Hediye Güran'ın, amca Salim Güran ile ilişkisinin olabileceği iddialarını güçlendirdi.

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Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili katilin kim olduğu halen gizemini koruyor. Tüm aile bireyleri sorgulandıktan sonra gözaltına alınan ve 4 günlük gözaltı süresi dolmasına rağmen 5’inci gün adliyeye sevk edilen yenge Hediye Güran’ın (39), muhtar amca Salim Güran ile gönül ilişkisi iddiaları da güçlendi. Narin'in amcası ile yengesinin birlikte olduğunu gördüğü için amcası tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.

Hediye Güran ertesi gün hapı olarak bilinen gebelik önleyici ilaç aldı

Sözcü'nün haberine göre Hediye Güran’ın, Narin’in annesi olan eltisi Yüksel Güran ile birlikte ilaç aldıkları eczaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlaç aldıkları güne dair eczanedeki geriye dönük barkot okuyan cihaz üzerinde yapılan incelemede Hediye Güran’ın ertesi gün hapı olarak bilinen gebelik önleyici ilaç aldığı ortaya çıktı.

Dikkat çeken ayrıntı ise Hediye’nin eşi Fuat Güran’ın 1,.5 ay evde olmadığı tarihte gebelik önleyici ilacı aldığı belirlendi.

Hediye Güran ifadesinde, kayınbiraderi olan Salim ile ilişkisini şiddetle reddetmiş, “Yok böyle bir şey” demişti. Narin kaybolduktan 3 gün sonra telefonunu değiştiren Hediye’nin eski telefonunun imajını alan Jandarma Siber Suçlar Bürosunda yaptığı incelemede, Salim ile geriye dönük birden fazla cevapsız çağrı ve aramalar olduğu belirlenmişti.

Hediye Güran bu aralamalarla ilgili de, “Ben aramadım. Muhtemelen çocuklarım benim telefonumdan aramıştır. Salim’den gelen arama varsa bu da Salim’in eşi Salim’in telefonundan beri aradığı içindir” diyerek kendini savunmuştu.

Hediye Güran gözaltına alındıktan sonra jandarmadaki ilk ifadesinde, ağabey Enes’in annesiyle boğuştuğunu, kolunu annesinin ısırdığını belirtmiş olmasına rağmen sonra alınan ifadelerinde de aynı cümleleri tekrar etti.

Olayı görmediğini, Narin’in kimi öldürdüğünü bilmediğini belirtmiş ve bu ifadesi üzerine “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

Ağız burun kapanması sonucu öldü

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi. Rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde aile içinden bir gizli tanığın Narin’in kim veya kimler tarafından, neden ve niçin öldürüldüğüne dair itiraflarda bulunabileceği iddia ediliyor.