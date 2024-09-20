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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz. Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan herkes, devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanında, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına yeni araçların hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık. 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DEAŞ'ına, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi." dedi.

"Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Savunma sanayi yatırımları) Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz. Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan herkes, devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar, eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları, bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polisimiz, jandarmamız ile milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

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