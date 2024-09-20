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Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir öğretmen başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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İlçeye bağlı Ağaçhan Mahallesi'nde yol kenarında yerde hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, silahla başından vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, ölü bulunan kişinin ilçedeki Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44) olduğunu tespit edildi.

Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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