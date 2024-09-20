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Metin Şentürk, derbi cevabıyla herkesi güldürdü

Metin Şentürk, derbi cevabıyla herkesi güldürdü

Yarın oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile ilgili gelen soruya cevap veren Metin Şentürk, "Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” diyerek gülümsetti.

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Yarın saat 20.00'de oynanacak Galatasaray​ Fenerbahçe derbisi öncesi verdiği cevaplarla güldürdü. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na sponsor olan Ergünler Lojistik'in sahibi Faysal Ergün ile bir araya gelen ünlü Sanatçı Metin Şentürk, derbi ile ilgili gelen soruları cevapladı. 

Metin Şentürk, son dönemde kadın futbolunun yükselişine dikkat çekerek, daha çok firmanın bu spor dalına sponsor olmasını dilediğini söyledi. Yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili sorulara esprili cevaplar veren Şentürk, “Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim” dedi.

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