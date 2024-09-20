İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı: 5 çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 çocuk öldü.

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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtildi.

Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istedi.

NNA'nın haberinde, Güney banliyösünde El-Kaim Kompleksi yakınında hedef alınan binanın 4 füzeyle vurulduğu, binada yoğun nüfus yaşaması dolayısıyla çok sayıda kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığı, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun hayatını kaybettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Hizbullah'ın üst düzey komutanı hedef alındı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil’i hedef aldı.

Saldırının Hizbullah liderlerinin toplantısı sırasında gerçekleştiği öne sürülürken, Akil’in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir paylaşım yapılmadı.

Akil, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nin 1983'te bombalanmasıyla ilişkili olduğu iddiasıyla ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.