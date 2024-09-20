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Habertürk'ten yeni bir bomba daha!

Habertürk'ten yeni bir bomba daha!

Habertürk, yeni yayın dönemine Semiha Şahin ve Ayşe Süberker'i kadrosuna katarak başlıyor. Kanal, ayrıca başarılı sunucu Mesut Yar ile ilgili de önemli bir karar aldı.

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Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Mehmet Akif Ersoy'un getirildiği Habertürk'te yeni yayın dönemi Pazartesi'nden itibaren başlıyor. Kadrosunu Semiha Şahin ve Ayşe Süberker ile genişleten Habertürk, hafta içi her gün Gece Hattı'nı sunan Mesut Yar ile ilgili önemli bir karar aldı.

Ara gündem programlarının başarılı sunucusu Sena Alkan, gündüz kuşağına çekilirken, tartışma programlarının da en önemli isimlerinden birisi olacak.

Mesut Yar Habertürk'ten ayrıldı mı?

Habertürk ekranlarında yayınlanan Gece Hattı programı sona erince, herkes programın sunucusu 'Mesut Yar Habertürk'ten ayrıldı mı?' sorularını sormaya başladı. Mesut Yar Habertürk ile çalışmaya devam edecek ancak bundan böyle daha önce Star TV ve farklı medya kuruluşlarında görev aldığı gibi sabah kuşağı programlarında seyircilerin karşısına çıkacak.

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