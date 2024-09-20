Narin cinsel saldırıya uğradı mı? Kahreden detaylar bir bir çıktı

ÖLÜM NEDENİ ELLE BOĞMA

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.