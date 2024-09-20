Narin cinsel saldırıya uğradı mı? Kahreden detaylar bir bir çıktı
Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili Adli Tıp Raporu tamamlandı. Raporda ölüm nedeninin elle boğma olduğu belirtilirken Narin'in ölüm tarihi de kaybolduğu 21 Ağustos olarak geçti.
Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDI MI?
Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı" ifade edildi.
ÖLÜM TARİHİ 21 AĞUSTOS
Kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.
ÖLÜM NEDENİ ELLE BOĞMA
Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.