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Rapçi Macklemore, Filistinli sanatçılarla şarkı yaptı

Rapçi Macklemore, Filistinli sanatçılarla şarkı yaptı

ABD'li rap sanatçısı Macklemore'un, Filistinli sanatçılarla çalıştığı şarkısı "Hind's Hall 2" yayınladı.

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Amerikalı rap sanatçısı Macklemore, birçok Filistinli sanatçıyla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"yi piyasaya sürdü. Dawn'ın haberine göre, Filistin'e destek protestolarında birçok kez kullanılan "Hind's Hall" şarkısının ikinci versiyonu "Hind's Hall 2"yi paylaşıldı.

Şarkıda, Filistinli rap sanatçısı MC Abdul, Filistin asıllı ABD vatandaşı yazar Amer Zahr ve şarkıcı Anees Mokhiber gibi isimler yer aldı.

Sanatçı, şarkıdan elde edilen gelirlerin hepsinin geçen şarkıda uygulandığı gibi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yollanacağını bildirdi. Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza'nın Filistinli çocukları resmettiği fotoğraflarına yer verilen şarkıya, Los Angeles Filistin Çocuk Korusu'da katkı sağladı.

Macklemore, şarkıda ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'e seslenerek, "Kamala dinliyor musun bilmiyorum ama silah ve para desteğini bırak, Michigan'ı kazanamayacaksın. Kararlıyız ve kesinlikle taraf değiştirmeyeceğiz çünkü tüm dünya artık Filistinli." ifadelerini kullandı.

Şarkı ismini, Columbia Üniversitesindeki Filistin'e destek protestoları sırasında "Hamilton Hall"a öğrencilerin Gazze'de öldürülen altı yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın adını verdikleri "Hind's Hall" adlı binadan alıyor.

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