AK Partili Şamil Tayyar'dan seçim sonrası yeni çıkış: Toplum değişim istiyor, değişiklik değil

AK Parti'nin seçim yenilgisinin ardından değerlendirmeleriyle öne çıkan Şamil Tayyar, yeni bir paylaşımda bulundu. İçinde bulundukları şartların bir çürümeye işaret ettiğini belirten Tayyar, "Toplum değişim istiyor, değişiklik değil." dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde alınan yenilgi AK Parti'de yenilginin nedenleri sorgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden hemen sonra kibir uyarısı yaptığı parti kurmaylarıyla ilgili vitrinde değişikliğe gideceği beklentisi arttıy

AK Parti MKYK ve kabinede revizyon yapılacağı kulislerde konuşulurken, farklı bir çıkış, AK Parti eski milletvekili gazeteci Şamil Tayyar'dan geldi.

"Keyfiyetle ve sadece algı için istatistiki veri olarak kadrolarla oynanırsa gelen gideni aratır"

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Tayyar, "değişiklik mi değişim mi?" diye sordu ve neden değişim olması gerektiğini yazdı:

Değişiklik mi? Değişim mi? İlki istatistiki veridir. Diğerini ihtiyaç belirler. O halde şimdiye kadar yapılanlar neydi?

Misal, dedik ki: ‘Vekillerin yüzde 65’ini değiştirdik’ ‘MKYK üyelerinin yüzde 80’i gitti’ ‘Kabinenin yarısı artık yok’ Bu oranlar nasıl belirlendi? Gidenler niye gitti, gelenler nasıl geldi, kalanlar neden kaldı?

Bu oranları ve listeleri belirleyen temel faktör ihtiyaç ise bir değişimden, değilse bir keyfiyetten söz edebiliriz.

İlkinde maksat hasıl olur, diğeri çürütür, elinde sadece basit bir istatistiki veri kalır. Toplumun şekillendirdiği ihtiyaç skalasına göre, kadroların tamamı da yarısı da birkaçı da değişebilir.

Bu durumda minder dışında kalanın hükmü olmaz, oyuna girenin skoru değiştirme ihtimali yüksektir. Keyfiyetle ve sadece algı için istatistiki veri olarak kadrolarla oynanırsa gelen gideni aratır, siyasi zemin çoraklaşır.

İçinde bulunduğumuz şartlar bir çürümeye işaret ediyorsa demek ki şimdiye kadar denediklerimiz, değişimden ziyade sayılardan ibaret aritmetik bir tabloymuş. Bugün. Toplum değişim istiyor, değişiklik değil.