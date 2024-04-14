Pendikspor-Başakşehir maçında 5 gol atıldı!

Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-2 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar

3. dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Sequeira'nın kullandığı kornerde altıpas içinde boşta kalan topa yakın mesafeden Welinton vurdu. Kale önünde Dubois'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

5. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Midtsjö'nün pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökcan'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed topu kontrol etti.

14. dakikada Pendikspor savunmasında Welinton'un kontrol edemediği topu kapan Davidson, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Davidson'un sağ çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Pendikspor öne geçti. Sequeira'nın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Thiam, topu ağlara yolladı: 1-0.

36. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol ayağıyla gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

50. dakikada Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın ara pasıyla Pendikspor ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun ayak içiyle vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-2.

56. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Başakşehir ceza sahasında Dubois'dan topu kapan Midtsjö, altıpas içinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

74. dakikada konuk ekip, üçüncü golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Figueiredo yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin penaltı noktası önüne çevirdiği topu kontrol eden Pelkas'ın ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

83. dakikada gelişen Pendikspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Gökcan'ın sert şutunda top, kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90+4. dakikada ev sahibi takımın atağında, sol kanattan yapılan ortayı Diaby kafayla ceza sahası dışındaki Erdem'in önüne indirdi. Erdem'in sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 3-2 kazandı.

Stat: Pendik

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya (Dk. 88 Kappel), Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeira, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 63 Murat Akça), Midtsjö (Dk. 71 Erdem Özgenç), Thiam (Dk. 88 Diaby), Umut Nayir (Dk. 71 Erencan Yardımcı)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Dubois (Dk. 79 Lima), Kemen (Dk. 79 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas (Dk. 89 Onur Ergün), Davidson (Dk. 84 De Souza), Figueiredo (Dk. 89 Keny)

Goller: Dk. 17 Thiam, Dk. 56 Midtsjö (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 36 ve 50 Figueiredo, Dk. 80 Pelkas (RAMS Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 58 Welinton (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 80 Sequeira, Dk. 90+1 Ndiaye (Siltaş Yapı Pendikspor)

Pendikspor-Başakşehir maçından notlar

Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan Beşiktaş karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Çağdaş Atan, Josef de Souza, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ve kart cezalısı Krzysztof Piatek'in yerine Deniz Türüç, Dimitris Pelkas ve Joao Figueiredo'ya ilk 11'de şans verdi.

Başakşehir sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Leo Dubois, Oliver Kemen, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

RAMS Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Philippe Keny, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Hamza Güreler, Onur Ergün, Josef de Souza, Mehdi Abeid, Emirhan İlkhan ve Danijel Aleksic yer aldı.

Pendikspor'da da ilk 11'de Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Welinton, Nuno Sequeira, Badou Ndiaye, Arnaud Lusamba, Halil Akbunar, Fredrik Midtsjö, Mame Thiam ve Umut Nayir görev yaptı.

İki oyuncu sakat

RAMS Başakşehir'de 2 oyuncu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Gürler ve Ousseynou Ba, bu mücadelede forma giyemedi.