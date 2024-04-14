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Almanya ve İsrail cumhurbaşkanları telefonda görüştü

Almanya ve İsrail cumhurbaşkanları telefonda görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

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Almanya Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Steinmeier, telefon görüşmesinde İran’ın saldırılarının ardından ülkesinin İsrail ile dayanışma içinde olduğu konusunda güvence verdi.

Steinmeier, “Dün gece İsrail’deki insanlar, saatlerce İran’ın yüzlerce insansız hava araçlarından ve füzelerinden sığınmak zorunda kaldı. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail’in güçlü hava savunmasından dolayı rahatladığını ve gerilimin geniş çaplı tırmanmasının önlenebileceğine dair umudunu taşıdığını dile getirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Steinmeier’i ülkesindeki durum ve devam eden siyasi ve askeri istişareler hakkında bilgilendirdi.

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