Çaykur Rizespor, evinde Antalyaspor'u rahat geçti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Bitexen Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. haftada Çaykur Rizespor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Emre Kargın düdük çaldı.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Rizespor'un galibiyet gollerini 33 ve 60. dakikalarda Altin Zeqiri ve 82. dakikada Adolfo Gaich kaydetti.
Bu sonuçla Rizespor 48 puanla 5. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanla 9. sırada kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Emre Kargın, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Varesanovic, Akintola, Minchev
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa