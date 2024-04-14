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İstanbulspor Hatayspor maçında 3 puanı 3 golle aldı

İstanbulspor Hatayspor maçında 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor rakibini Florian Loshaj, Mendy Mamadou, Vefa Temel'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Sarı siyahlılarda Jackson 14. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

İstanbulspor puanını 16'ya yükseltti. Hatayspor ise 33 puanda kaldı.

Stat: Mersin

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Bahtiyar Birinci

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Rivas, Dele-Bashiru, Matondo, Rui Pedro, Halil Dervişoğlu, Strandberg

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou, Coly, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Ali Yaşar, Laurentino

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