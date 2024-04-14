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CIA Başkanı William Burns'dan Başkanı İbrahim Kalın'a arabuluculuk çağrı

CIA Başkanı William Burns'dan Başkanı İbrahim Kalın'a arabuluculuk çağrı

İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıların hemen ardından, CIA Başkanı William Burns'un, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak arabuluculuk yapması için çağrıda bulunduğu bildirildi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'li mevkidaşı William Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ilgili arabulucu olmasını istedi. 

Ateşkes müzakereleri

Kalın, görüşmede CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.

Kalın, HAMAS ile de görüştü

ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin akabinde Kalın'ın Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

 

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