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G7 ülkelerinden oy birliği ile İran'a kınama

G7 ülkelerinden oy birliği ile İran'a kınama

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in bildirisinde, G7 zirvesinde İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırının oybirliğiyle kınandığı belirtildi.

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İran’ın İsrail’e saldırısının ardından G7 ülkelerinin liderleri video konferans yoluyla bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, “G7 liderleriyle birlikte İran'ın İsrail'e yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısını oybirliğiyle kınadık. Tüm taraflar itidalli davranmalıdır. Gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalarımızı sürdüreceğiz. Gazze'deki krizin bir an evvel, özellikle de acil bir ateşkes yoluyla sona erdirilmesi fark oluşturacaktır. Lübnan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi'nde ele alınacak” dedi.

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