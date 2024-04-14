Nefes kesen maçta 3 puan Fenerbahçe'nin!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada penaltıdan Michy Batsuayi'den geldi.

Fatih Karagümrük'ün tek golü 45. dakikada Can Keleş'ten geldi.

Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes ve Valentin Eysseric kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe aldığı galibiyetle puanını 85'e yükseltti ve liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Son düdük geldi! Fenerbahçe karşılaşmatı 2-1 kazandı.

90' Karagümrük takımında Valentin Eysseric, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90'Karşılaşmanın sonuna 8 dakika uzatma ilave edildi.

87'Fenerbahçe'de İrfan Kahveci yerde kaldı, maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında pozisyonu VAR'da inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal etti.

76'Fred'e yaptığı sert müdahalenin ardından Karagümrük'te Ryan Mendes kırmızı kart gördü!

69'Fenerbahçe'de Batshuayi sağ kanatta çizgiye indi. Dar açıdan vuruşunu yaptı kaleci Sirigu geçit vermedi.

57'GOL! Fenerbahçe'de Batshuayi penaltı atışında topu ağlara yolladı! Fenerbahçe 2-1 öne geçti!

57'Fenerbahçe'de Osayi ceza alanı içinde yerde kaldı. Sarı-Lacivertliler penaltı kazandı.

49'GOL! Fenerbahçe, Dzeko'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi!

46'İkinci yarıya ev sahibi Karagümrük başladı.

İlk yarının son düdüğü geldi!

45'GOL! Karagümrük, Can Keleş'in golüyle 1-0 öne geçti! Mendes'in pasında arka direkte bomboş kalan Can Keleş, Livakovic'in solundan topu ağlarla buluşturdu.

39'Karagümrük çok etkili geldi! Can Keleş ceza alanı içine girmeden çok sert vurdu! Livakovic'ten müthiş bir kurtarış geldi!

32'Bu kez Karagümrük'te Güven Yalçın, kaleci Livakovic'le karşı karşıya kaldı! Livakovic'ten sıyrılmak isteyen Güven Yalçın, topu Hırvat kaleciye kaptırdı!

31'Fenerbahçe'de Krunic çok net bir fırsattan yararlanamadı! Bir anda Karagümkrük savunmasının arkasına sarkan Krunic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Sirigu'ya nişanladı.

30'Karagümrük'te Rohden ceza alanı dışından çok sert vurdu. Livakovic üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

24'Fenerbahçe çok etkili geldi! Fred sağ kanatta çizgiye indi. Fred'in Dzeko'ya pasında son anda Karagümrük savunması araya girdi ve topu kornere yolladı.

13'Karagümrük gole yaklaştı! Penaltı noktası üzerindeki karambolden seken top Rohden'in önünde kaldı. Rohden ceza alanı içinde sert vurdu. Top üstten auta gitti!

9'Karagümrük atağında Ryan Mendes sol çaprazdan kaleyi yokladı. Livakovic üzerine gelen topta hata yapmadı.

8'İrfan Can Kahveci sağ kanattan ortasını yaptı. Arka direkte Tadic kafayla topu indirdi. Dzeko gelişine vurdu ancak top farklı bir şekilde üstten auta gitti.

7'Fenerbahçe etkili geldi! Tadic'in pasında Fred savunmanın arkasına sarktı. Fred'in ceza alanı içine çevirdiği topu savunma karşıladı.

1'Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele başladı!

Karagümrük - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Koray, Levent, Bertolacci, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Ryan Mendes, Güven Yalçın.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan Can, Tadic, Dzeko

16. randevu

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 65 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 26 gol atarken, Karagümrük 15 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan ve 5-4 ev sahibi lehine tamamlanan mücadele rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

20 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe ligde oynadığı son 20 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Fenerbahçe'de eksikler

Adana Demirspor müsabakasında sarı kart görerek bu sezonki 4. sarı kartına ulaşan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezası alan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Olympiakos maçında sakatlık yaşayan ve menisküs yırtığı tespit edilen Jayden Oosterwolde kadroda olmayacak. Aynı müsabakada sakatlanarak maçtan çıkan Rodrigo Becao, sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alexander Djiku ve Joshua King'in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Mert Hakan Yandaş ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. Takımının başında lig tarihinin en iyi dış saha performanslarından birine imza atan Teknik Direktör İsmail Kartal, 14 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da aldığı son galibiyetle birlikte deplasmanda 43 puan toplayan Fenerbahçe, rakip fileleri 35 kez havalandırdı. Kanarya, konuk olduğu 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

7 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşısında yer alamayacak.

Süper Lig'de 31 hafta itibarıyla 82 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 29 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 83 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 19 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.

İsmail Kartal ile Tolunay Kafkas 5. kez rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu süreçte Kartal; Fenerbahçe ve Gaziantepspor'u çalıştırırken; Kafkas da Karabükspor, Akhisar Belediye ve MKE Ankaragücü'nün başındaydı. İsmail Kartal'ın ekipleri 3 galibiyet elde ederken, Kafkas'ın takımları 1 galibiyet aldı.

Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.