Fenerbahçeli taraftarları üzecek haber! Ferdi Kadıoğlu yolcu...

UEFA Konferans Ligi’nde hafta içi Olympiakos ile çeyrek final 2. maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu’na Fransız ekibi talip oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Rövanş maçında Yunan temsilcisi ile Kadıköy'de karşılaşacak sarı-lacivertliler, rakibini eleyip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final oynamak istiyor.

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihitmalleri de güncellendi. Euro Club Index, son 8'de boy gösteren takımların kupayı kazanma oranlarını açıkladı. Buna göre 1. sırada %32.2 ile İngiliz ekibi Aston Villa yer aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe ise %11 ile 4. sırada yer aldı.

Konferans Ligi'nde yarı finale kalmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde bir yandan da yükselen yıldızlarına teklifler almaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla transfer söylentileriyle gündemde sık yer alan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı.

Fransız devi talip oldu

Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Ferdi Kadıoğlu'nun son talibi Marsilya oldu.

24 yaşındaki sol bek için Marsilya'nın Fenerbahçe'ye teklif sunacağı aktarıldı.

Haberde, iki kulübün Cengiz Ünder transferinden dolayı ilişkilerinin iyi olduğuna da vurgu yapıldı. Süper Lig'de bu sezon üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas veren savunma oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu.

24 yaşındaki oyuncu, maç başına 6.55'le ilk sırada yer alıyor. Ferdi'yi 6.25'le Davinson Sanchez ve 6'ya Abdülkerim Bardakcı izliyor.