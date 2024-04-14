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Fenerbahçe Alagöz EuroLeague şampiyonu!

Fenerbahçe Alagöz EuroLeague şampiyonu!

Fenerbahçe Alagöz, Fransız rakibi Villeneuve-d'Ascq ile EuroLeague finalinde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede 106-73'lük skorla galip gelen Fenerbahçe Alagöz, EuroLeague şampiyonluğunu elde etti.

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FIBA Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe Alagöz, Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM ile karşı karşıya geldi.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda rakibini 106-73 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz üst üste ikinci defa EuroLeague kupasını müzesine götürmüş oldu.

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