Fenerbahçe Alagöz EuroLeague şampiyonu!

Fenerbahçe Alagöz, Fransız rakibi Villeneuve-d'Ascq ile EuroLeague finalinde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede 106-73'lük skorla galip gelen Fenerbahçe Alagöz, EuroLeague şampiyonluğunu elde etti.

Abone ol

FIBA Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe Alagöz, Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM ile karşı karşıya geldi.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda rakibini 106-73 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz üst üste ikinci defa EuroLeague kupasını müzesine götürmüş oldu.